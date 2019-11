Picchiata finge ordine pizza e chiama Cc

Finge di ordinare una pizza al telefono, ma in realtà chiede aiuto ai carabinieri per le violenze ricevute dal marito. E' quanto accaduto a Rimini, dove i carabinieri hanno arrestato un 40enne, su ordine del gip di Rimini Manuel Bianchi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie. La donna, dopo aver subito per anni violenze quotidiane, una sera di agosto, dopo l'ennesima sfuriata del marito, aveva chiamato il centralino dei carabinieri, ma per non farsi scoprire aveva finto con voce tremante di ordinare una pizza.

L'operatore del 112 però aveva subito compreso l'urgenza inviando una pattuglia all'indirizzo indicato per la finta consegna della pizza. All'arrivo dei militari, l'uomo che anche quella sera aveva picchiato la moglie, aveva tentato di gettarsi dal quarto piano, ma era stato fermato da un carabiniere.