Inedito di Francesco Guccini in album omaggio

C'è anche un inedito di Francesco Guccini in 'Note di Viaggio', l'album omaggio dove alcuni big della musica italiana reinterpretano i classici del 'Maestrone'. La canzone si chiama 'Natale a Pavana' ed è una poesia in dialetto scritta da Guccini e messa in musica da Mauro Pagani: un racconto tra nostalgia e ricordi della sua infanzia a Pavana, legati al Natale in famiglia. Al progetto, che è al suo primo capitolo, hanno aderito Elisa (che canta 'Auschwitz)', Ligabue ('Incontro'), Carmen Consoli ('Scirocco'), Giuliano Sangiorgi ('Stelle'), Nina Zilli ('Tango per due'), Brunori Sas ('Vorrei'), Malika Ayane ('Canzone quasi d'amore'), Francesco Gabbani ('Quattro stracci'), Samuele Bersani e Luca Carboni ('Canzone delle osterie di fuori porta'), Margherita Vicario ('Noi non ci saremo'), Manuel Agnelli e Mauro Pagani ('L'avvelenata'). "Non ho nessuna intenzione di rimettermi a cantare", ha spiegato Guccini: "Ma è bello sentire altri che interpretano le mie canzoni".