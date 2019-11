Sergio Mattarella a Bologna con il presidente portoghese

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato a Bologna per assistere alla cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum al presidente della Repubblica Portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, all'Aula absidale di Santa Lucia dell'Università di Bologna. All'ingresso Mattarella è stato accolto dall'applauso di alcuni cittadini. In platea le massime autorità locali e l'ex premier Romano Prodi.

"Il Sigillum che viene conferito al presidente Marcelo Rebelo de Sousa non è soltanto un riconoscimento che l'Università di Bologna tributa a una carriera e a una biografia di altissimo prestigio, ma la soglia di un dialogo che intendiamo mantenere nella consapevolezza che il sodalizio tra Portogallo ed Italia, tra università portoghesi e noi, può contribuire a rendere il progetto europeo più concreto e meno indeterminato, offrire alle nuove generazioni di studenti e di giovani ricercatori che riempiono le nostre aule, biblioteche e laboratori, un futuro del continente all'altezza delle loro aspettative e speranze. Quella che la università insegna a riconoscere e coltivare. E che lei, signor presidente, col suo esempio e la sua azione, ci insegna a valorizzare e a non disperdere". Così il magnifico rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini nell'intervento per il conferimento della massima onorificenza dell'ateneo al presidente della Repubblica portoghese.

"Siamo tutti diversi, non ci sono portoghesi puri, così come non ci sono europei puri. Siamo tutti il risultato di convergenza di culture e civiltà. L'Europa è grande perché è una piattaforma tra culture e civiltà, continenti e oceani". È un passaggio della lezione magistrale del presidente della Repubblica portoghese de Sousa. "Siamo europei non per destino geografico ma per una opzione culturale - ha sottolineato - Sappiamo molto bene che l'Europa è essenziale per l'equilibrio del mondo".

Il Capo dello Stato e il presidente portoghese sono stati in seguito presso la Caserma Manara, sede del comando regionale dei Carabinieri dell'Emilia-Romagna, per la cerimonia di commiato.

Data ultima modifica 14 novembre 2019 ore 07:43