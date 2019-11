A Bologna nuovo centro rete elettrica

E' attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il suo compito è gestire da Bologna, in tempo reale, i 90mila chilometri della rete elettrica dell'Emilia Romagna, individuando anche eventuali guasti e rimanendo in contatto con gli impianti di alta, media e bassa tensione sul territorio. E' stato inaugurato il rinnovato centro operativo di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, il primo spazio in Italia completamente riorganizzato, che rientra nel Piano nazionale di innovazione tecnologica e di restyling delle sale di controllo e dei sistemi di telecontrollo della rete elettrica promosso dalla società. Sale moderne, 17 postazioni dove possono lavorare più di 20 tecnici, monitor che riportano anche le condizioni meteorologiche, e sistemi di allerta per garantire servizi efficienti a 2,5 milioni di clienti: il nuovo centro operativo, come lo ha definito l'amministratore delegato di E-Distribuzione Vincenzo Ranieri, è "il sistema nervoso centrale della rete che garantisce l'affidabilità dell'intero sistema".