'Jobs', mostra fotografica nel Reggiano

Una mostra collettiva su "forme e spazi del lavoro nel tempo della Quarta rivoluzione industriale": è 'Jobs', in programma dal 17 novembre (con inaugurazione il 16) al 22 dicembre all'Ospitale di Rubiera (Reggio Emilia). Promosso da Linea di Confine per la fotografia contemporanea, il progetto di ricerca si propone di contribuire a una maggiore conoscenza delle forme e degli spazi assunti dal lavoro negli ultimi decenni e prevede anche una giornata di studio aperta al pubblico, il 16 novembre, e un concorso fotografico under 35. Con la Quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da un forte impulso all'automazione, il lavoro "sembra diventato invisibile nei flussi governati dagli algoritmi, ma in realtà ha assunto nuove forme in rapporto alla tecnologia e al territorio, diventato quest'ultimo una vera e propria 'fabbrica a cielo aperto'".

La mostra presenta opere prodotte su questo tema da autori e collettivi.