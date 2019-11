The Musical Box fa rivivere mito Genesis

The Musical Box, l'unica band autorizzata e supportata dai Genesis e Peter Gabriel, torna in Italia per presentare il nuovo spettacolo, 'A Genesis Extravaganza-Volume 2'. Un tour, organizzato per l'Italia da Musical Box 2.0 Promotion e Ventidieci, che li porterà in sei città, a partire da Bologna, Teatro EuropAuditorium, il 14 novembre. Seguiranno Milano (15), Genova (17), Roma (18), Ancona (19) e Udine (20).

La band canadese, dopo il successo del precedente tour, porterà sul palco il mondo dei Genesis con le composizioni iconiche e le rarità del periodo 1970-1978, insieme a performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti vintage di grande valore. Il pubblico potrà assistere ad un live al ritmo della musica di Trespass, Nursery Crime, Foxtrot, Selling England by the Pound, A trick of the tail, Wind & Wuthering, And then they were three.

I Musical Box hanno calcato i palchi di alcune tra le più prestigiose venue internazionali, come la London Royal Albert Hall e l'Olympia di Parigi.