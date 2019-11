Salvini, in Emilia cadrà secondo Muro

"Datemi una mano a far sì che qui in Emilia possa cadere il secondo Muro di Berlino, tutti insieme ce la faremo". E' il passaggio più applaudito dell'intervento di Matteo Salvini, a Carpi, nel modenese, davanti a qualche centinaio di sostenitori.

"Se ci date una mano a vincere qui in Emilia - ha detto - vi assicuro che torniamo al governo. Ora al governo c'è gente che scherza con i posti di lavoro, stanno massacrando la nostra economia, non glielo permetteremo". In un angolo, sotto i portici una decina di contestatori ha fischiato il suo intervento. Ma contro di loro, in un clima ancora di scontro solo verbale, i sostenitori dell'ex ministro hanno replicato gridando "Buffoni, buffoni", "Lega, Lega".



