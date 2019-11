Riccione Ice Carpet, Natale con Ezio Bosso ospite speciale

Natale e Capodanno a Riccione saranno lunghissimi, con eventi dal 23 novembre al 19 gennaio, in concomitanza con il Sigep alla Fiera di Rimini. Il cartellone del 'Riccione Ice Carpet' è stato presentato a Palazzo del Turismo dal sindaco Renata Tosi e dall'assessore Stefano Caldari che hanno parlato di "un Capodanno di città dove tutti, dalle scuole ai bagnini, dagli albergatori alle associazioni culturali e ai commercianti, sono stati coinvolti".

Un investimento da 950mila euro per l'amministrazione che si occuperà di tutte le luci, inoltre in ogni quartiere ci sarà un albero di Natale. L'ospite per l'evento clou del Concerto degli Auguri, il 29 dicembre, è il maestro Ezio Bosso che dirigerà la Europe Philharmonic Orchestra a Palazzo dei Congressi.

Appuntamento gratuito come le due prove aperte al pubblico, dal 27 dicembre allo Spazio Tondelli. Per gli allestimenti, il concept grafico è dedicato a Fellini nei 100 anni della nascita, e alla filastrocca di Amarcord 'le manine sono su e l'inverno non c'è più'.

Attesa per gli addobbi del salotto cittadino di viale Ceccarini che anche quest'anno avrà un lungo tappeto bianco ecologico, di materiale di riciclo e vedrà la proiezione di uno spettacolo di luci. Riconfermati la pista di ghiaccio, la casa di Babbo Natale e il villaggio di Natale che saranno inaugurati il 23 novembre, il 30 arriverà Babbo natale e il 7 dicembre con uno spettacoli di luci e musica si accenderà l'albero.

Non mancherà Deejay On Ice con concerti pensati dal direttore artistico Linus con la regia di Rudy Zerbi e che saranno presentati più a ridosso della festività. A loro è affidato il veglione di Capodanno in piazzale Ceccarini. Torna per il 1 gennaio il 'Tuffo di Capodanno', quando i più temerari faranno il primo bagno al mare del 2020.