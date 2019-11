'Disarm' è nuovo album Roberta Di Mario

Uscirà venerdì 8 novembre 'Disarm', nuovo album della compositrice e pianista Roberta Di Mario, pubblicato da Warner Music Italy. Un progetto di pianismo contemporaneo, un concept album che racconta il disarmo declinato nelle sue forme molteplici. La scrittrice Alessandra Sarchi, finalista nella cinquina al Premio Campiello 2017, ha scritto i testi, cui ha dato voce Andrèe Ruth Shammah. Il progetto contiene 15 tracce, di cui 11 inedite, scritte, arrangiate e interpretate da Roberta Di Mario: tra queste anche 'Valzer in A Minor', brano scelto per la colonna sonora dello spot tv di Tiscali. "Disarm è il mio album migliore, il più maturo - dice - Sperimento nuove sonorità e in controtendenza con il minimalismo pianistico di oggi non mi sottraggo talvolta a passaggi complessi che non sono certo virtuosismi fini a se stessi. Lascio però spazio a grandi distese, a pause e silenzi, alla parola e alla voce. In fondo il significato del disarmo e l'abbandono è proprio questo: concedersi all'altro e concedere".



Data ultima modifica 07 novembre 2019 ore 09:28