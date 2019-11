Scontro auto-scuolabus nel Ravennate, 3 bimbi feriti

Uno scuolabus con sette bimbi tra i 7 e i 9 anni a bordo, si è ribaltato in seguito a un incidente stradale alle porte di San Lorenzo di Lugo, nel Ravennate, lunedì mattina. Nessuno dei piccoli ha riportato lesioni gravi: uno è stato accompagnato dal 118 in elicottero all'ospedale 'Bufalini' di Cesena a scopo precauzionale mentre altri due sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Lugo. Gli ultimi quattro sono infine stati accompagnati dai genitori a scuola. Tutto si è verificato attorno alle 8.30 all'incrocio tra le vie Chiese Catene e Lunga Inferiore. Lo scuolabus, di una cooperativa che gestisce il servizio e condotto da un 62enne, per cause ancora al vaglio della polizia locale della Bassa Romagna, si è scontrato con un'auto guidata da un 50enne.