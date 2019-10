La band cilena Chico Trujillo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - La band cilena Chico Trujillo, considerata la massima rappresentante della 'cumbia', un genere che affonda le proprie radici in Sud America, sarà sul palco del Mercato Sonato di Bologna il primo novembre alle 21. Oltre ai ritmi forti, l'energia e l'originalità dei brani, la musica dei Chico Trujillo è caratterizzata dalle sonorità classiche della 'cumbia' che si combinano non solo con i generi più disparati, ma anche con l'ambiente urbano e con la cultura popolare cilena.

E certamente nel concerto di domani non mancheranno riferimenti all'attuale difficile momento di proteste che sta attraversando il Paese sudamericano.

La musica e i test, intonati da Aldo Asenjo aka El Macha, il frontman della band, raccontano momenti di vita quotidiana: dal contesto più familiare, al vissuto dei prigionieri politici, ai ricordi dei tempi andati, come nel brano Cosas Que No Te Han Dicho in cui la melodia drammatica e il ritmo lento riecheggiano le liriche suonate nelle sale da ballo cubane degli anni Quaranta.



Data ultima modifica 31 ottobre 2019 ore 11:23