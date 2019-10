Raggiunto accordo su La Perla

È stata raggiunta un'intesa per la vicenda di La Perla, storica realtà del fashion dell'intimo di Bologna. Per i lavoratori si aprono la strada della Cassa integrazione guadagni straordinaria e incentivi all'esodo. La Regione si impegna, attraverso l'agenzia regionale per il Lavoro, a mettere in campo azioni e misure di accompagnamento al lavoro per le lavoratrici, per la ricollocazione. L'accordo è stato raggiunto ieri sera in Regione oggi è stato siglato al Ministero del Lavoro. Così, ha commentato il sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, si "chiude un periodo di grande sofferenza vissuto dai lavoratori, molti dei quali sono donne e madri".

La vicenda si era aperta all’inizio dell’estate scorsa quando la proprietà aveva aperto una procedura per l’esubero di 126 lavoratori.

Data ultima modifica 30 ottobre 2019 ore 19:23