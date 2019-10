Musica: Lavezzi celebra 50 anni carriera

(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - E' uscito '...E la vita bussò', cofanetto celebrativo con 58 successi in versione originale scritti, prodotti, interpretati, da Mario Lavezzi in 50 anni di musica d'autore: da 'Vita' (Dalla-Morandi), 'E la luna bussò' (Bertè), 'E' tutto un attimo' (Oxa) a 'E' l'ora dell'amore' (Camaleonti), 'Quello che le donne non dicono' (Mannoia), 'Dolcissima', 'Meravigliosa' (Emma) e 'Stella gemella' (Ramazzotti). Compositore, produttore, musicista, cantautore, arrangiatore, talent-scout, Lavezzi lo presenterà in uno showcase a Bologna giovedì 31 ottobre, a La Feltrinelli di Piazza Ravegnana (ore 18). L'artista sarà di nuovo a Bologna il 24 gennaio, per un concerto al teatro Duse.

Pubblicati in un box con tre Cd e un vinile da 7" a 45 giri versione 'disco tris' (con tre "chicche" risalenti ai tempi dei Trappers e dei Camaleonti), i 58 successi, più un inedito firmato con Franco Califano ('Canti di sirene'), ripercorrono in un 'Greatest hits' le anime artistiche di Lavezzi: autore, produttore e cantautore.