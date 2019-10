Festival tartufo bianco in Valsamoggia

(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Gli ingredienti migliori, selezionati per garantire eventi e gastronomia di qualità: è la filosofia della 36/a edizione di 'Tartofla', festival internazionale del tartufo bianco, in programma i primi tre weekend di novembre (1-2-3, 9-10, 16-17) a Savigno, in Valsamoggia (Bologna). Protagonista sarà il tartufo bianco pregiato, ma anche il Parmigiano Reggiano, proposto in abbinamento con il Re Bianco del Bosco, ma anche con i vini dei Colli Bolognesi e con i prodotti della terra.

La rassegna prevede percorsi gastronomici e degustazioni guidate che consolidano anche il gemellaggio con la cittadina francese di Cahors, nella regione del Lot, oltre ad un ricco palinsesto di mostre ed eventi culturali, dialoghi tra cibo, territorio, arte e filosofia, passeggiate guidate in una tartufaia. Tra gli ospiti anche il giallista Loriano Macchiavelli. In programma pure la quinta e ultima tappa del 'Trofeo Appennino Food Truffles', una gara di ricerca a cura del Gruppo Amici del cane da tartufo.(ANSA).