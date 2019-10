Ferrara, riapre la Stanza Dorata

(ANSA) - FERRARA, 30 OTT - Nella città estense dove splendono i palazzi del Rinascimento che rendono il centro storico di Ferrara Patrimonio dell'Umanità Unesco apre al pubblico in via straordinaria l'elegante Palazzo Ducale. Per la prima volta dopo anni di restauro, domenica 3 novembre, dalle 10 alle 13, turisti e cittadini potranno ammirare le meraviglie della Sala Dorata, finora chiusa al pubblico, e le sale del palazzo, edificato a partire dal XIII secolo dagli Estensi, i quali vi stabilirono la Corte, ed oggi in gran parte di proprietà del Comune di Ferrara.

È stata l'amministrazione guidata dal sindaco Alan Fabbri a proporre l'iniziativa a ingresso gratuito. "È un'operazione che richiede un maggiore sforzo all'amministrazione per l'organizzazione delle visite, ma riteniamo sia fondamentale - sottolinea Fabbri - Ferrara si apre verso l'esterno, non è più arroccata all'interno dei propri palazzi, anzi spalanca le porte delle stanze più importanti della città, dove si prendono le decisioni che riguardano tutti i cittadini".