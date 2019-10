Murales per il disco tributo a Guccini

Un murales pro integrazione per lanciare il nuovo disco 'tributo' di alcuni dei più importanti artisti italiani a Francesco Guccini. A realizzarlo a Bologna, sotto il ponte di via Libia, il writer 'Tvboy', reso celebre in questi mesi da alcune opere ispirate alla politica italiana rappresentati sui muri di Roma e non solo, come 'Amor Populi', il bacio tra Salvini e Di Maio.

Il murales sarà anche la copertina del disco 'Note di Viaggio - capitolo 1: venite avanti...', in uscita il 15 novembre, e rappresenta un barcone arancione tra un mare blu e un cielo azzurro di nuvole. A bordo sono raffigurati gli artisti che hanno collaborato al progetto, interpretando alcuni dei temi più famosi di Guccini (la track-list è ancora segreta): fra gli altri Manuel Agnelli, Ligabue e Brunori. Allo svelamento dell'opera, oltre a Tvboy, ha partecipato lo stesso Guccini, che per una mattina ha abbandonato la sua Pavana per tornare in Cirenaica, dove ha abitato per anni nella storica via Paolo Fabbri.