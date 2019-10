Imola deposita tre sue ricette

Tre specialità della gastronomia imolese - i garganelli, la vera torta e i cappelletti - entrano a far parte delle ricette depositate alla Camera di Commercio di Bologna dall'Accademia Italiana della Cucina. Salgono così a 34 i piatti depositati dal 1972 a oggi. La scelta è la conseguenza di un lungo percorso di ricerca degli esperti dell'Accademia e dell'Associazione Periti Agrari ex allievi dell'Istituto Scarabelli di Imola, che hanno completato un'indagine storica per ricostruire nascita ed evoluzione di ciascuna ricetta, consultando decine di testi e documenti per provare il rapporto con il territorio imolese.

"Imola è una città di frontiera tra Emilia e Romagna e la cucina rifletta in larga parte questo pendolarismo", sottolinea Antonio Gaddoni, rappresentante della delegazione imolese dell'Accademia. "Le preparazioni hanno raccolto il fermento proveniente da entrambi i fronti e così, poco a poco, è cresciuta l'attitudine a dare sostanza a questi piatti".