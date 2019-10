Black Monkey, per appello non fu mafia

Ponte dell'1 novembre 2019, ecco le mete più gettonate dove andare. FOTO

Gli italiani scelgono luoghi vicini e magari non troppo costosi. Più di 52mila in partenza, e per gli indecisi Airbnb ha stilato una classifica delle mete più trendy dell'anno. Le migliori Marrakech e Bratislava, ma ce ne è anche per chi vuole restare in Italia