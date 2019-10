Spaccio davanti alle scuole, 11 misure

Spaccio di cocaina e hascisc davanti alle scuole, ma anche in parchi e circoli. L'ha scoperto un'indagine dei carabinieri a Carpi, in provincia di Modena, dove sono state eseguite 11 misure di custodia cautelare (otto in carcere e tre ai domiciliari) per persone tra i 26 ed i 46 anni; in tutto 15 gli indagati. Sequestrati circa 800 grammi di 'polvere bianca'. Nel corso delle indagini è emerso come i pusher in alcune occasioni abbiano venduto stupefacente anche ai genitori che attendevano i figli davanti a istituti superiori, ma anche scuole materne, inoltre avrebbero utilizzato minorenni come corrieri.