Halloween: l'E-R e i suoi magici manieri

Da giovedì 31 ottobre, Notte di Halloween, e fino al 3 novembre sono moltissime in Emilia-Romagna le iniziative in occasione della festività di origine nordica che si celebra per il ponte di Ognissanti. Tanti gli appuntamenti neii castelli e gli eventi messi in campo dai Parchi Divertimento della Riviera. L'Emilia-Romagna apre così i portoni di rocche e fortezze, a turisti e visitatori alla ricerca di brividi e divertimento: per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria.

In tutti i weekend di ottobre fino al 3 novembre (giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre compresi), nel parco Ravennate Mirabilandia ma anche a Fiabilandia di Rimini, all'Italia in Minuatura di Viserba, al parco Oltremare di Riccione e all'Acquario di Cattolica, bambini e adulti potranno immergersi nella magia della notte noir con spettacoli, sfilate in costume e costruzioni di maschere e lanterne.(ANSA).