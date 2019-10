Carlos Santana in Italia, a Bologna l'unico concerto

Sarà Bologna il 14 marzo l'unica tappa italiana del 'Miraculous 2020 World Tour' di Carlos Santana, che celebra il 20/o anniversario di 'Supernatural' e i 50 anni da 'Abraxas'. L'artista, vincitore di 10 Grammy Awards e tre Latin Grammy, chitarrista inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, in primavera terrà una serie di concerti in Europa, fino al 5 aprile, cominciando proprio dall'Italia.

Accanto a hit storiche tratte dall'era di 'Supernatural' e di Woodstock, proporrà brani da lui definiti "i nuovi inni e le canzoni del futuro". La band, con la moglie Cindy Blackman alla batteria, suonerà anche alcune canzoni dall'ultimo album 'Africa Speaks', prodotto dall'hitmaker Rick Rubin: per il New York Times il disco "è uno dei più energici e accattivanti della sua carriera". I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle 10 del 4 novembre su www.livenation.it. La messa in vendita generale dalle 11 del 5 su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

