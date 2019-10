VVf, automezzi inaugurati nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Il castello di manovra per la formazione e l'addestramento del personale e nuovi automezzi speciali, sono stati inaugurati al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari Valle del Santerno in Fontanelice, in provincia di Bologna. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, oltre al comandante provinciale di Bologna, Michele De Vincentis, del sindaco di Fontanelice Gabriele Meluzzi in rappresentanza di tutti i territori della Valle del Santerno, e del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini.

Nell'occasione sono stati anche consegnati riconoscimenti ai Vigili del Fuoco volontari che hanno realizzato il castello di manovra e ai finanziatori che hanno permesso di realizzare i progetti per un valore di oltre 350.000 euro.