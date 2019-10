Principio di incendio, evacuata scuola

Un istituto scolastico in via Scandellara, in periferia a Bologna, questa mattina alle 8.50 è stato evacuato, in via precauzionale, per un principio di incendio ad un quadro elettrico. Le fiamme, scaturite probabilmente da un malfunzionamento dell'impianto, sono state domate in pochi minuti dal personale in servizio a scuola, usando un estintore a polvere, mentre gli alunni sono stati fatti uscire dalla struttura come previsto dalle procedure di emergenza. Sul posto anche i Vigili del fuoco con una squadra e il funzionario di guardia. E' stata messa in sicurezza la zona dove si sono sviluppate le fiamme ed è stato eseguito un controllo delle condizioni dell'impianto elettrico. Per la durata delle operazioni, a scuola è rimasto anche il 118: non si sono registrati feriti.