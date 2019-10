Laurea ad honorem a Claudio Magris

(ANSA) - TRIESTE, 22 OTT - Una laurea magistrale ad honorem in Giurisprudenza sarà conferita dall'Università di Parma a Claudio Magris, docente emerito dell'Università di Trieste, Accademico dei Lincei, critico, romanziere e traduttore, a testimonianza della sua attenta lettura delle dinamiche sociali e di come abbia saputo mettere in evidenza gli effetti del diritto nell'esistenza collettiva, insistendo sul tema delle "culture in movimento" e della cultura come somma e intreccio di culture diverse. Magris, "figura tra le più prestigiose del panorama intellettuale italiano" - ricorda una nota dell'ateneo di Parma -, riceverà tocco e pergamena dal rettore Paolo Andrei. La cerimonia è in programma il 24 ottobre nell'Aula Magna. Dopo l'intervento del Rettore, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Giovanni Bonilini, leggerà la motivazione del conferimento e Andrea Errera, docente di Storia del diritto medioevale e moderno, terrà la laudatio. A seguire la lectio doctoralis di Magris.