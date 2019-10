A Cibus Tec filiera italiana innova, imballaggi diventano compost

(ANSA) PARMA, 22 OTT - Cioccolato che non si ossida sugli scaffali di vendita, cereali e maionese che mantengono gusto e proprietà organolettiche nel tempo, imballaggio che diventa 'compost'. Sono stati presentati in anteprima mondiale a Cibus Tec i nuovi packaging sostenibili ad alta barriera frutto di una collaborazione avviata da Saes Coated Films e Sacchital Group in una filiera tutta italiana (che annovera anche Novamont e come filmatore Ticino Plast) in grado di mettere a punto un imballaggio innovativo a base acqua, denominato Coathink. Come ha spiegato Massimo della Porta, presidente di Saes Group, azienda italiana leader mondiale in materiali funzionali avanzati, si tratta di ''una eco-progettazione di imballaggi ad alta barriera con coating sottili a base acqua con i requisiti di riciclabilità e compostabilità. Altro esempio di come due aziende italiane, dopo aver messo a fattor comune le competenze nel gas management (ad esempio dell'etilene che viene emanato da frutta e verdura) e nel converting, possano introdurre cambiamenti su scala globale''. ''La carta è un materiale vivo, la sfida della compostabilità - ha sottolineato Alberto Palaveri, responsabile R&D Sacchital Group - è che un materiale da imballaggio possa essere digerito ed entro tre mesi essere trasformato in compost, al punto che vi possa germogliare un semino. E' questa la nostra risposta a Greta, la giovane ambientalista svedese. Poi col meccanismo delle compensazioni chi usa la carta da foreste certificate pianta tre alberi al posto di uno. Non a caso le foreste certificate sono tornate a crescere in Europa, Canada e persino nelle Filippine''. ''Mai come quest'anno - ha commentato Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma - ho visto soluzioni in grado di ridurre l'impatto ambientale della produzione alimentare. E questa barriera efficace che si ritrasforma in 'compost' è un esempio concreto e rivoluzionario di economia circolare. La sfida prioritaria per l'industria alimentare è la sostenibilità e soluzioni come Coathink sono quelle che interessano ai nostri visitatori alla ricerca di innovazioni distintive''.

Data ultima modifica 25 ottobre 2019 ore 17:23