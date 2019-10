Recuperato un cane in mare a Ravenna

La Guardia Costiera è intervenuta in mare a Ravenna, per salvare un cane in balia delle correnti.

E' successo intorno alle 15.40, quando la sala operativa della capitaneria di porto ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte del padrone dell'animale.

L'uomo ha spiegato che i suoi due cani, di razza setter, si erano gettati in acqua nel tratto a nord delle dighe foranee di Porto Corsini e che entrambi erano in difficoltà. E' intervenuto un battello veloce che ha recuperato una femmina, 'Mia', mentre l'altro cane era riuscito autonomamente a raggiungere la riva.