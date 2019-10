Cinema in carcere, aperto al pubblico

Apre a Bologna 'Atmosphera', la prima sala cinematografica in Italia per tutti, detenuti e pubblico, realizzata in un carcere. Il taglio del nastro sarà giovedì mattina alle 9.30 con la proiezione di 'Ammore e Malavita' dei Manetti Bros che parteciperanno all'inaugurazione.

La direzione della Casa circondariale 'Rocco d'Amato' ha messo a disposizione una sala polivalente che l'Associazione Cinevasioni ha trasformato in un cinema da 150 posti con schermo, pannelli fonoassorbenti e un proiettore di ultima generazione. Le visioni dei film, gli stessi che saranno nelle sale 'tradizionali', saranno gratuite e solo al mattino o al pomeriggio. Per partecipare bisognerà registrarsi sul sito di Cinevasioni. "Facciamo un appello ai distributori - ha detto Angelita Fiore, presidente dell'Associazione - dateci i film per proiettarli qui".