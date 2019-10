Edizione da record per il Festival Verdi

È un'edizione da grandi numeri quella del 19/o Festival Verdi che si conclude oggi a Parma. I dati raccolti - in attesa delle ultime rappresentazioni - attestano il record di spettatori e di incasso della storia della rassegna con oltre 26.000 presenze provenienti da tutto il mondo e 1,4 milioni di euro di biglietti venduti. Il 'Nabucco', nella produzione di Ricci e Forte diretta da Francesco Ivan Ciampa, vanta il primato dell'incasso per una singola recita con oltre 117.000 euro e per titolo, sfiorando i 400.000 euro, della storia del Festival Verdi, con oltre il 90% di riempimento medio delle recite.

La kermesse collaterale 'Verdi Off', giunta alla 4/a edizione, inoltre, ha visto le vie del centro di Parma invase da tanta gente, durante la 'Verdi Street Parade' sfociata in oltre 3.500 persone e 1.200 artisti che si sono ritrovati a cantare il 'Va, pensiero' riempiendo Piazza Duomo.



