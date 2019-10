Ubriaco investe due donne, sono gravi

Ubriaco al volante ha travolto due donne su un marciapiede. Entrambe sono in gravi condizioni. Con le accuse di lesioni stradali gravissime e guida in stato d'ebbrezza un camionista di 45 anni, originario di Sassuolo (Modena) e residente a Baiso, nell'Appennino Reggiano, è stato denunciato dai carabinieri, che gli hanno ritirato la patente. L'uomo, poco dopo le 17 di ieri, stava facendo manovra col suo autocarro, un Ducati Maxi cassonato, a Castellarano in provincia di Reggio Emilia, quando ha percorso una ciclo-pedonale per una cinquantina di metri. Qui ha investito una 61enne e una 76enne del posto che stavano camminando. La prima, liberata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta incastrata sotto al furgone, è ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, la seconda a Baggiovara, nel modenese, trasportate in elisoccorso. L'uomo è stato sottoposto all'etilometro ed è risultato positivo con un valore quattro volte oltre il limite.