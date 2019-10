Un capriolo, rimasto incastrato in un cancello di una abitazione in provincia di Bologna, è stato salvato dai Vigili del Fuoco. In mattinata, intorno alle 10, la squadra, in via Croara a San Lazzaro di Savena, ha aiutato il piccolo ungulato distanziando le sbarre del cancello grazie ad un allargatore elettrico. Una volta liberato, il capriolo si è allontanato correndo libero verso una radura.