Al via centro Amazon nel Riminese

Entrata in funzione ufficiale, per il deposito di smistamento di Amazon a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese. La struttura è la terza ad aprire i battenti in Emilia-Romagna, dopo il sito di Castel San Giovanni, nel Piacentino - uno dei 4 grandi centri di distribuzione in Italia insieme a quelli di Vercelli, Passo Corese e Torrazzo Piemonte - e l'altro deposito di smistamento avviato a Crespellano, nel Bolognese.

Il sito romagnolo - ribattezzato Der 2 e costruito dallo sviluppatore australiano Goodman nel giro di sei mesi - occupa una superficie di 7.700 metri quadri e da lavoro a 120 persone, assunte a tempo indeterminato fra operatori di magazzino Amazon e autisti di tre aziende locali fornitrici dei servizi di consegna.

Il centro serve le province romagnole di Forlì-Cesena e Rimini e quelle marchigiane di Pesaro-Urbino e Ancona ed è operativo dal 5 settembre: le prime due consegne sono state quelle di un libro di chimica e del Formizon per gonfiare palloncini.