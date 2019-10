Regionali: 200 sindaci con Bonaccini, anche Pizzarotti

Duecentosei sindaci dell'Emilia-Romagna hanno firmato un appello per sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini alle prossime Regionali di gennaio 2020. Il documento è stato siglato, tra gli altri, dai primi cittadini dei capoluoghi governati dal centrosinistra (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, Cesena) e dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Nell'elenco compaiono anche 24 primi cittadini 'civici'.

"Riteniamo che l'Emilia-Romagna meriti un presidente solido e competente, in grado di rappresentarla e governarla per il ruolo che essa ha e che dovrà avere qui nel territorio, nel Paese e nell'Unione europea", si legge nell'appello, dove si esprime l'auspicio "che Stefano Bonaccini possa proseguire in questa esperienza di positiva collaborazione con noi, che vede al centro i territori e il loro ascolto, mentre agli elettori rivolgiamo un appello perché, ognuno con le proprie idee, vogliano sostenerlo per quanto ha fatto e potrà fare come Presidente della nostra Regione".