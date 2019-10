Cinque nuove date per Morandi a Bologna

Gianni Morandi aggiunge cinque date (4-11-12-25-26 gennaio) alle sedici già programmate dall'1 novembre per il ciclo di concerti in forma acustica che terrà in esclusiva al Teatro Duse, storico palcoscenico nel cuore della sua Bologna. 'Stasera gioco in casa-Una vita di canzoni' è il titolo del live in cui ripercorrerà le emozioni della sua vita in musica, dall'esordio ai grandi successi, ma racconterà anche i momenti più importanti della carriera, gli aneddoti più divertenti, gli incontri speciali, le sfide e i sogni. Sul palco sarà accompagnato da Alessandro Magni al piano ed Elia Garutti alla chitarra.

Lo spettacolo di musica e parole cambierà ogni volta e coinvolgerà gli spettatori che, nella seconda parte della serata, potranno chiedergli di cantare i brani che più amano, scegliendo da un repertorio di oltre 600 canzoni. "Sono felice e anche un po' sorpreso per tanto entusiasmo", commenta Morandi, che vorrebbe portare sul palco pure un brano inedito: "ci sto lavorando e spero di riuscirci".



