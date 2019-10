Cimice asiatica, vademecum anti-insetto

È il flagello delle campagne, con danni stimati per quest'anno nel Nord Italia per 350 milioni di euro solo per pere, pesche e nettarine, ma è una fastidiosa presenza anche in casa: è la cimice asiatica, sulla quale la Regione Emilia-Romagna diffonde un vademecum con i consigli e le informazioni di un esperto.

Con l'inizio dell'autunno la cimice cerca riparo nelle case, spiega in un video Massimo Bariselli, esperto del Servizio fitosanitario regionale. "Non nidificano nelle case, ma a differenza delle cimici 'nostrane', quella asiatica emette un ferormone di aggregazione che ne richiama altre, arrivando a creare gruppi anche di 50-100 esemplari", il che può creare disagi. "Non punge, non morde e non è pericolosa per l'uomo o gli animali domestici", sottolinea Bariselli, ma è necessario eliminarle per i gravi danni che creano all'agricoltura. Quindi il consiglio è munirsi di zanzariere per evitare che entrino in casa ma, qualora entrassero, eliminarle e non buttarle vive all'esterno.