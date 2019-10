Travel blogger in giro per l'E-R

Con l'edizione 2019 di BlogVille Italy salgono a 255 i travel blogger coinvolti nel format di promozione turistica digitale coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna lanciato nel 2012. Sono stati oltre due milioni e mezzo, ad oggi, i visitatori stranieri che hanno consultato gli oltre 200 contenuti digitali già disponibili online a cui, presto, se ne aggiungeranno altri.

A scriverli e pubblicarli saranno dieci blogger in arrivo da sei Paesi a Bologna per l'8/a edizione del progetto, in calendario tra il 15 ottobre e il 4 novembre. I blogger, ospitati in un appartamento nel centro storico del capoluogo, base geografica strategica, si metteranno al lavoro sui propri canali social già prima del loro arrivo in Emilia-Romagna. La permanenza sul territorio regionale sarà un'occasione per scoprire l'enogastronomia tipica, meta gourmet in tutto il mondo.

Tra Bologna, Modena, Parma e Rimini i blogger saranno coinvolti in cooking class, visite ad aziende di prodotti tipici custodi di antichi processi manifatturieri, ed eventi enogastronomici. Gli influencer, in arrivo da Germania, Inghilterra, Belgio, Usa, Brasile e Russia, utilizzando per lo più il treno per spostarsi durante la loro permanenza.