In un film la 'Dieta mediterranea'

Barbara Hershey, Renato Carpentieri, Andrea Arcangeli e Peppe Servillo saranno tra gli interpreti di 'Keys to Italy' il film di Andrew Fierberg scritto con Marino Niola ed Elisabetta Moro, presentato nell'ambito del Bologna Award Festival. E' la 'scoperta' della dieta mediterranea con la storia dei coniugi statunitensi Ancel e Margaret Keys che in un viaggio in Italia negli anni '50, nel Cilento scoprirono i benefici dell'alimentazione locale, coniando la definizione di 'Dieta mediterranea' in un libro, 'Eat well and stay well-The Mediterranean way', pubblicato con successo nel 1959. Prodotto da Studio Fierberg (Usa) e Okta film (Italia) il progetto è stato sviluppato con il sostegno di Caab (Centro agroalimentare di Bologna) e fondazione Fico. Le riprese, che inizieranno in primavera, si svolgeranno tra New York, Napoli e il Cilento (a Pollica dove i Kyes vissero per 35 anni), oltre che a Bologna, di cui i Keys scoprirono il cibo tradizionale (tortellini, ragù e lasagne), riportando le ricette.