Assalto a bancomat e spari contro Cc

Non avrebbero esitato a fare fuoco contro i carabinieri i malviventi che la scorsa notte hanno fatto saltare un bancomat della sede della Banca di credito cooperativo, nella centralissima piazza Trieste a Forlimpopoli, in provincia di Forlì. I residenti, attorno alle 2, sono stati svegliati da un forte boato. Scattato l'allarme, una pattuglia dei militari del comando di Meldola è andata sul posto. I banditi si sarebbero aperti la via di fuga in auto sparando con un'arma automatica.

La gazzella dell'arma sarebbe stata raggiunta da almeno un proiettile. Incolumi i militari. Il bottino è in via di definizione.



Data ultima modifica 14 ottobre 2019 ore 14:55