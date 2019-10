Incidente sulla Porrettana, un morto

Incidente mortale questa mattina nel Bolognese: intorno alle 7.50 lungo la strada statale Porrettana tra San Biagio e Borgonuovo, frazioni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, un'auto avrebbe preso fuoco per cause ancora da chiarire e avrebbe sbandato finendo fuori strada. Una persona intorno ai 50 anni, secondo le prime informazioni, è morta. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco mentre per i rilievi sono al lavoro i carabinieri e la polizia locale.

Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri e la conferma arriverà con il test del Dna, ma è probabilmente di una donna il corpo trovato carbonizzato nell'auto coinvolta nell'incidente. La statale Porrettana è stata riaperta alle 12.45 dopo che il traffico, in mattinata e per la durata dei rilievi, è stato deviato.

Pochi minuti dopo l'incidente è intervenuto per primo un carabiniere del nucleo radiomobile di Bologna che in quel momento stava rientrando a casa dal servizio. Ha notato il fumo ed è sceso dalla sua auto per allontanare gli altri automobilisti dalla vettura finita fuori strada. Da un primo accertamento sul veicolo, i Carabinieri non avrebbero riscontrato segni di incidente, mentre le fiamme sarebbero scaturite probabilmente dall'abitacolo. Le indagini dei militari non escludono nessuna ipotesi, neanche quella di un possibile suicidio.

Data ultima modifica 11 ottobre 2019 ore 16:28