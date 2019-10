Torna festival corti teatrali a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 10 OTT - Nove gruppi e singoli attori non professionisti si confronteranno attraverso brevi performance all'11/a edizione di 'Corteggiando', festival dei corti teatrali in programma sabato 12 ottobre a Piacenza, nel rinnovato teatro San Matteo.

Organizzato dal gruppo teatrale Quarta Parete, il festival presenta realtà amatoriali provenienti da diverse regioni, alle prese con testi che nella grande maggioranza dei casi hanno per autori gli stessi gruppi che si esibiranno sul palco, visitando i più diversi generi teatrali, dal classico al popolare, dal teatro di ricerca a quello brillante. Nelle dieci precedenti edizioni la rassegna ha proposto oltre sessanta gruppi. E' prevista anche la premiazione dei tre corti più meritevoli.

"In un contesto nazionale che porta a chiusure di rassegne e festival - dicono gli organizzatori - il teatro amatoriale spesso ne fa le spese. Siamo orgogliosi di riuscire, con mezzi limitati, a mantenere vivo 'Corteggiando', andando in controtendenza rispetto al trend nazionale".