Nel 2020 il Salone nautico a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 OTT - Il debutto è previsto solo tra un anno, ma sono già 25mila i biglietti prenotati per la 1/a edizione del Salone Nautico di Bologna. La manifestazione, organizzata dal Polo Nautico Italiano, sarà ospitata da BolognaFiere dal 17 al 25 ottobre 2020 e sarà dedicata a un segmento specifico, quello delle imbarcazioni tra i 6 e i 18 metri. Quanto alla scelta della location, poco importa sotto le Due Torri non ci sia il mare: sulla decisione, spiegano i responsabili della kermesse, hanno pesato la posizione baricentrica tra la riviera adriatica e quella tirrenica e la rilevanza del quartiere fieristico.

Saranno sei i padiglioni interessati (19-21-22-28-29-30), per oltre 32mila metri quadri di stand ed esposizioni, circa un terzo del totale della Fiera bolognese. Non mancheranno barche a vela e veri e propri cantieri: hanno già fatto richiesta di pre-iscrizione in 40. La previsione è di avere ospiti 200 aziende e 400 marchi.



Data ultima modifica 11 ottobre 2019 ore 10:08