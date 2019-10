Nasconde 14 kg di droga nelle federe

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 OTT - Nascondeva 14 chili di marijuana nelle federe dei cuscini. Per questo una 48enne, incensurata, originaria di Ladispoli (Roma), è stata arrestata dai carabinieri a Quattro Castella, nel reggiano, dove risiedeva. Il blitz nella sua abitazione è stato disposto nell'ambito di una mirata indagine antidroga attraverso il quale i militari hanno appreso che nella piccola borgata del comune della val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, si trovava un'ingente partita di stupefacenti. Così durante la perquisizione, gli uomini in divisa hanno sequestrato l'erba nascosta in dieci cuscini stipati in un angolo del sottotetto. Inoltre, sulla terrazza sono stati scoperti 17 vasi in plastica contenenti terriccio e foglie di marijuana. In mansarda infine è stato trovato anche un tubo di irrigazione utilizzato per innaffiare le piantine. Una sorta di 'impresa specializzata' quella che portava avanti la donna che è risultata disoccupata.

Così sono scattate le manette e la denuncia alla Procura.



Data ultima modifica 11 ottobre 2019 ore 10:08