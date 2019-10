Cena gratis grazie a follower, nuova app a Bologna

Al ristorante gratis, grazie al proprio successo sui social. È il principio su cui si basa Influency, un'app per smartphone sviluppata da quattro studenti bolognesi. Il sistema è semplice: chiunque potrà diventare un vero e proprio influencer, postando sui propri canali social i prodotti che ha acquistato in un locale o in un negozio e ricevendo in cambio, in base al numero di follower, sconti o omaggi. L'idea è di Emiliano Vannucci, Federico Papale, Giovanni Conti e Niccolò Bertelli, insieme a un gruppo di imprenditori bolognesi. Per ora sono circa una trentina le attività che hanno deciso di sperimentare l'app, a Bologna, che si rivolge a un ventaglio commerciale potenzialmente senza confini: ristoranti, pub, pizzerie, street food, ma anche parrucchieri, hotel, negozi di abbigliamento o centri beauty.