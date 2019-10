A Bologna Macbeth Alone di Corrado

(ANSA) - BOLOGNA, 9 OTT - Con la prima rappresentazione assoluta di Macbeth Alone (10 ottobre ore 20,30) del compositore lucano Pasquale Corrado prosegue il Festival per le musiche contemporanee Bologna Modern promosso dal Teatro Comunale di Bologna in collaborazione con altri enti della città. La rappresentazione avverrà in forma semiscenica a cura dei librettisti e registi Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi. Sul podio dell'Orchestra del Comunale debutta lo stesso Pasquale Corrado, un compositore che non disdegna la bacchetta, e che nel 2011 ha vinto il Premio Petrassi e nel 2017 il Concorso di composizione di Basilea. Macbeth Alone dà voce all'incubo dell'eroe tragico shakespeariano, tramutato in tiranno sanguinario dalla sete di potere, grazie al gioco istrionico di un cantante folle condannato a rivivere lo spettacolo della propria vita.

Protagonisti sul palco, accanto al baritono Maurizio Leoni nel ruolo del titolo, i soprani Valentina Coladonato e Francesca Pacileo e il baritono Gabriele Lombardi.