Zakharova al Comunale di Bologna

'Amore', interpretato dall'étoile del Teatro Bolshoi e del Teatro alla Scala Svetlana Zakharova, chiuderà il 14 e 15 ottobre la Stagione di Danza del Teatro Comunale di Bologna: un ritorno sul palcoscenico del Bibiena dove la ballerina russa si era già esibita alcuni anni fa per la stagione della Manzoni Space.

Contesa dai teatri più prestigiosi al mondo per l'avvenenza scenica, la perfezione tecnica e l'eleganza assoluta del suo stile, Zakharova darà vita a un trittico che comprende 'Francesca da Rimini', coreografia ideata dal russo Yuri Possokhov sull'omonima fantasia sinfonica di Ciajkovskij nel 2012. Seguirà 'Rain Before it Falls', balletto a tinte forti concepito nel 2014 dal tedesco Patrick de Bana appositamente per Zakharova su musiche di Bach, del bolognese Respighi e di Carlos Pino-Quintana, mentre la serata si chiuderà con Strokes Through the Tail, ideato nel 2005 per la Hubbard Street Dance Company di Chicago dall'irlandese Marguerite Donlon sulla base della Sinfonia N. 40 Mozart.