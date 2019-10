Trevor Horn a festival IMAGinACTION

Ci sarà anche il musicista e produttore britannico Trevor Horn tra gli ospiti della terza edizione di IMAGinACTION, festival internazionale del videoclip, a Ravenna dall'11 al 13 ottobre. Già annunciata la presenza di Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Elisa, Francesco Guccini, Nek, Piero Pelù, Roby Facchinetti e Tiromancino.

Horn, più di ogni altro artista, rappresenta l'esplosione del fenomeno videoclip essendo l'autore con il duo The Buggles di "Video Killed the Radio Star", primo video trasmesso da MTV.

Sarà protagonista domenica 13 per ricordare i 40 anni della clip. È stato membro degli Yes, fondatore degli Art of Noise e ha lavorato con Paul McCartney, Tina Turner, Rod Stewart, John Legend, Grace Jones, Pet Shop Boys. Per il suo straordinario eclettismo è soprannominato "L'uomo che ha inventato gli anni '80". Il suo ultimo progetto è Trevor Horn Reimagines The Eighties Feat. The Sarm Orchestra (BMG), rilettura di brani degli anni '80, con ospiti speciali come Robbie Williams e Simple Minds.