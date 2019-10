Arte: III Biennale don Patruno a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 8 OTT - È in programma giovedì 10 ottobre, alle 17.30 nella sede dell'Istituto di cultura Casa Giorgio Cini, a Ferrara, l'opening dell'anticipazione ferrarese della III Biennale d'Arte 'don Franco Patruno'. La mostra, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, in collaborazione con il Comune di Cento, gode del patrocinio della Diocesi di Ferrara-Comacchio. La terza edizione della Biennale, allestita in prima istanza a Ferrara, rinsalda il legame con la figura di "don Franco Patruno" e con Casa Cini, della quale è stato direttore per un ventennio, animandola di prospettive e di progetti concepiti come costante ricerca delle ragioni dell'essere, tra missione di fede, di arte, di cultura e laica quotidianità, al cui centro i giovani hanno sempre avuto un ruolo privilegiato. E ai giovani artisti, tra i 18 e i 30 anni, è rivolto il premio, bandito su scala nazionale.

Sono otto gli artisti selezionati: Francesco Bendini (Bologna, 1996), Nicola Bizzarri (Bologna, 1996) Carmela De Falco (Avellino, 1994), Andrea Di Lorenzo (Varese, 1994), Victor Fotso Nyie (Douala- Camerun, 1990), Francesco Levoni (Bologna, 1996), Lilit Tavedosyan (Yerevan-Armenia, 1996), Livia Ugolini (Bologna, 1989). Il tema assegnato quest'anno dal bando è stato 'Realismi', che è anche il diaframma, talora invisibile, tra il mondo della realtà e quello della virtualità, confine mobile sul quale si tesse, oggi sempre più spesso, la vita. Gli artisti hanno proposto opere con diversificati linguaggi di espressione: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'installazione fino al video. In occasione del finissage, il 25 ottobre alle 18, verrà presentato il catalogo della terza Biennale.(ANSA).