Bus provati in pista a Misano

Gli occhi dei bus operator puntano su Misano, per una due giorni di incontri, workshop e prove di guida su pista. Italian Exhibition Group, la società delle Fiere di Rimini e Vicenza, è pronta a tagliare il nastro di Ibe Driving Experience, l'evento dedicato alla bus travel industry che dal pomeriggio di martedi 8 ottobre, alla sera di mercoledi 9 ottobre proporrà al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli' un programma per il settore pubblico e privato del trasporto passeggeri a lunga percorrenza.

Ibe Driving Experience nasce come spin off e approfondimento esperienziale di Ibe - International Bus Expo, l'unica fiera di riferimento nel bacino del Mediterraneo dedicata al mondo dell'autobus e del trasporto pubblico locale, organizzata proprio da Ieg con cadenza biennale, con il prossimo appuntamento fissato dal 22 al 24 ottobre 2020 nel quartiere fieristico di Rimini. Il circuito di Misano ora si trasformerà nella piattaforma di riferimento per tutto il settore, un'occasione di incontro per consolidare e implementare il rapporto tra costruttori, noleggiatori, buyers, bus operator e le associazioni di categoria. Attesi più di 1000 operatori e 27 espositori, per una due giorni. Le attività della Driving Experience coinvolgeranno tutte le aree del circuito di Misano, dal paddock all'intero tracciato di pista. Mercoledì i nuovi modelli esposti dai costruttori saranno testati in circuito.