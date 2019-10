Bonaccini: 'Grazie Renzi, serve campo ampio'

Il governatore dell'Emilia-Romagna, ricandidato per un secondo mandato, Stefano Bonaccini accoglie con favore le parole di Matteo Renzi che non ha escluso di presentare una lista di 'Italia Viva' a suo sostegno alle prossime Regionali. "Lo dovrà decidere lui, l'unica cosa che posso dire è ringraziarlo, perché ha usato parole molto nette sul sostegno non solo leale, ma proprio fattivo per vincere in Emilia-Romagna", ha detto Bonaccini, intervistato su 'Punto Radio'. "Noi abbiamo bisogno di un centrosinistra plurale, largo e anche molto civico", ha ribadito il governatore: "Abbiamo bisogno di tutte le espressioni di un nuovo centrosinistra che guardi a sinistra, ma arrivi anche a forze moderate e passi per un civismo vero e non di facciata".