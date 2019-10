All'economista Raj Patel il Bologna Award

Va a Raj Patel, docente all'università di Austin (Texas), scrittore e attivista impegnato sui temi dell'accesso al cibo e dello sviluppo sostenibile, il Bologna Award 2019 per la cultura della sostenibilità, istituito da Caab, Centro agroalimentare di Bologna con Fondazione Fico, in collaborazione con la Camera di Commercio e il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e Bologna Welcome. Il riconoscimento, assegnato da una giuria di oltre 50 esperti, presieduta dall'agroeconomista Andrea Segrè, intende premiare "le analisi di Patel sulle sfide che il mondo deve affrontare e le riflessioni sull'innovativa visione del 'Green New Deal'".

Bologna Award 2019 va a Raj Patel per aver sostenuto il diritto ad alimentarsi in modo sano. Il premio sarà consegnato il 13 ottobre, a Fico, alle 19, in occasione dei 'Dialoghi di Bologna Award 2019'. "L'attuale sistema alimentare distrugge il pianeta - ha detto Patel - ed è impossibile affrontare i cambiamenti climatici senza trasformare l'agricoltura".