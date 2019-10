A Bologna si gira 'Gli anni che cantano'

(ANSA) - BOLOGNA, 7 OTT - Sono iniziate a Bologna le riprese di 'Gli anni che cantano', il docufilm di Filippo Vendemmiati sulla storia del Canzoniere delle Lame, il gruppo musicale nato nel 1967 che in vent'anni di attività ha proposto una nuova canzone politica e militante, con il recupero dei repertori politici e sociali della musica popolare. Con oltre mille concerti in Italia e all'estero, ha cantato con gli operai delle fabbriche occupate e gli emigrati italiani in Svizzera. Una storia di studenti e lavoratori che, partiti da una Casa del Popolo si sono trovati a incrociare la straordinarietà di un periodo storico come quello dal 1967 al 1987. Nel cast anche Alberto Cazzola (Albi) de Lo Stato Sociale e Giacomo Gelati (Jack) di Altre di B, per un dialogo 'on the road' tra passato e presente, tra i giovani musicisti e gli ex componenti del Canzoniere, con anche materiali provenienti dall'archivio storico del Canzoniere di Gianfranco Ginestri, tra i fondatori, tra cui dischi, bobine, pellicole super 8 e fotografie.